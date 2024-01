Kooperation zwischen Wermelskirchen und Hückeswagen Bürgerbad-Inventar aus Hückeswagen jetzt im Freibad Dabringhausen

Wermelskirchen / Hückeswagen · Das ehrenamtliche Team vom Waldbad an der Linnefe in Dabringhausen freut sich über Ausstattungsgegenstände aus dem Bürgerbad in Hückeswagen, das abgerissen wird. Unter anderem Spinde und Sonnenliegen bekommen nun einen neuen Einsatzort.

09.01.2024 , 14:34 Uhr

Marc Dabringhaus (l.) und Ralf Zimmermann luden die Spinde für das Freibad in Hückeswagen zum Transport ein. Foto: Freibad