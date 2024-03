Gemeindeleben in Wermelskirchen Im April wird letztes Frauenfrühstück serviert

Peter Hahne hatte sich angekündigt. Abends grüßte er die Zuschauer vom „Heute Journal“ aus in die heimischen Wohnzimmer. Und an Wochenenden reiste der studierte Theologe durch die Lande, erzählte aus seinem Leben und hatte vor allem Einsichten im Gepäck, die er auch in erfolgreichen Büchern unter die Menschen brachte. Die Damen des Teams vom Frauenfrühstück in Wermelskirchen hatten 500 Tickets für die Veranstaltung im Bürgerzentrum verkauft. „Und ich tüftelte über den Sitzplänen, damit auch alle Besucher an ihren Frühstückstischen freie Sicht auf die Bühne haben würden“, erzählt Ursula Günther. Mit Erfolg: 500 Frauen nahmen schließlich an den festlich gedeckten Tischen Platz und lauschten dem gut aufgelegten Journalisten. Wenn Ursula Günther und Ursula Lübeck heute über die Glanzzeiten der Frauenfrühstücks-Geschichte erzählen, dann fällt ihnen dieser legendäre Samstagmorgen in den 1990er-Jahren schnell wieder ein.