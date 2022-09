Vereinsleben in Wermelskirchen : Frauenchor startet Projekt mit Geflüchteten

Wermelskirchen Die Damen von „Bella Melodica“ proben auch ukrainisches Liedgut für das kommende Weihnachtskonzert und suchen dazu nach alten Liedern aus dem Land. Im Advent gibt es dann ein großes Konzert. Wie die Proben verlaufen

Das traditionelle Konzert des Chores am ersten Advent in den Bürgerhäusern soll in diesem Jahr der Integration dienen und dem gemeinsamen Gesang über Grenzen hinweg. Also hat der Frauenchor Flyer in drei Sprachen verteilt – beim Sprachkurs und im Waschcafé, in der Volkshochschule und im Gemeindehaus. Zur ersten Probe kommt eine Dame aus der Ukraine mit ihrer Tochter. Sie hat zu Hause im Kirchenchor gesungen und würde gerne auch in Wermelskirchen zu den Melodien zurückkehren.