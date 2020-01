„Stumpfer Humpen“ sichern sich den Sieg in Wermelskirchen : Frauen-Power und viel Spaß

Dabringhausen Zehn Hobby- und Thekenmannschaften traten im Hallenfußball beim DTV-Jux- Turnier gegeneinander an. Die „Stumpfer Humpen“ sicherten sich den Sieg.

Trotz schlagkräftiger Unterstützung von weiblicher Hand beziehungsweise Frauen-Füßen reichte es für den „1. FC Strammtisch“ nicht zum erhofften Final-Einzug. Immerhin kamen die „Strammtisch-Recken“ aber in die Halbfinal-Runde der besten vier von insgesamt zehn Hobby- und Thekenmannschaften beim Hallenfußball-Jux-Turnier des Dabringhausener Turnvereins (DTV) in der Mehrzweckhalle. Dort sicherten sich letztlich die „Stumpfer Humpen“ den Wanderpokal der „Winteredition“ des Jux-Turniers mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen das Bahndamm-Team.

Beim Jux-Turnier herrschte eine gesellige Stimmung – die Spieler der einzelnen Mannschaften mischten sich genauso in freundschaftliche Durcheinander wie auch unter das Publikum. „Auf dem Platz“ ging es aber um Ruhm und Ehre, da schenkten sich die Teams sportlich-fair nichts. Obendrein gelang Turnierleiter Patrick Fend-Nettersheim ein disziplinierter Ablauf – so blieben lange Pausen zwischen den einzelnen Spielen aus: Ein notwendiges Unterfangen, um das mittags gestartete Turnier bis zum Abend zu beenden. In zwei Vorrunden-Gruppen mit je fünf Mannschaften, die gruppenintern „jeder gegen je ging es los. Danach folgten zwei Halbfinale, in denen der Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten der anderen Gruppe und umgekehrt die Finalteilnehmer ermittelten – die Halbfinale und das Endspiel erstreckten sich über jeweils 15 Minuten. Die Teams traten mit fünf Feldspielern und einem Torwart bei „fliegendem Wechsel“ an.