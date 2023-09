Solar-Flächen in Wermelskirchen So groß wie acht Fußballfelder

Von den geförderten Anlagen wurde knapp ein Drittel auf Häusern in Bergisch Gladbach installiert. Jeweils rund zehn Prozent der geförderten Anlagen stehen in Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath und Wermelskirchen und etwa sechs Prozent, also knapp über 100 Anlagen, finden sich auf Immobilien in der Stadt Burscheid.