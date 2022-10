Mensch & Stadt : Wenn es dunkel wird in Wermelskirchen

Foto: Guido Radtke 9 Bilder Wermelskirchen bei Nacht

Wermelskirchen In den Abend- und Nachtstunden verstecken sich Wermelskirchens schönste Ecken in der Dunkelheit. Fast scheint es so, als ob die Energiekrise in der Stadt schon Einzug gehalten hat und die Beleuchtung zum Sparen ausgeschaltet bleibt. An einigen Stellen gibt es sie aber doch – die Hingucker der Nacht.

(gra)