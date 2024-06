„Foto der Woche“ in Wermelskirchen Stühle-Rücken oder ein Platz an der Sonne ?

Einen ungewöhnlichen Anblick konnten aufmerksame Passanten unlängst in Dabringhausen an der Bushaltestelle „Grünenbäumchen“ entdecken: Zwei Stühle zeigten sich dort fein säuberlich abgestellt, so als wollte sich jemand für ein Pläuschchen einen Platz an der Sonne sichern.