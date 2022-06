Verkehr in Dabringhausen : Forderung nach Kennzeichnung von Parkplätzen

Dabringhausen Die Parksituation auf der unteren Altenberger Straße bleibt ein Thema. Die Straßenseiten sind oftmals vollgeparkt. Die Verkehrssituation in der Kurve ist gefährlich.

Die von einer BM-Leserin am Bürgemonitor kritisierte Verkehrssituation im Dorf („Spießrutenfahrt“) und die Antwort der Verwaltung („Zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung Südstraße handele es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, also einer Tempo-30-Zone. In einer solchen Zone wird das Parken von Gesetzgeberseite her nicht durch Verkehrszeichen oder bauliche Maßnahmen geregelt“) sorgt für Gesprächsstoff in Dabringhausen. Besonders in den Sozialen Medien („Du bist aus Dabringhausen, wenn...“) wird diskutiert.

So heißt es in einem Beitrag: „Seitdem es zwischen Feuerwehr und Bäckerei gekennzeichnete Park- und Ausweichflächen gibt, funktioniert es auf der Altenberger Straße nach jahrelangem Chaos hervorragend.“ Schade, dass die Stadt daraus nichts gelernt habe, so der Kommentator. Zudem liege der betroffene Bereich am unteren Teil der Altenberger Straße in einer leichten Kurve. „Somit fällt es schwer, sich mit den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern abzustimmen.“ Noch dazu sei der Fußgängerüberweg durch die parkenden Autos sehr schlecht einsehbar, was besonders in der Mittagszeit für die Schüler eine Gefahr darstelle. „Hier sollte nicht weiter beobachtet, sondern endlich gehandelt werden“,fordert der Dabringhausener in seinem Beitrag.