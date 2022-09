Haus der Begegnung in Wermelskirchen : Allendorf zum neuen Vorsitzenden gewählt

Wermelskirchen Mit einem neuen Vorstand geht der Förderverein im Haus der Begegnung Herausforderungen an. Die zukünftige Frage ist, in welche Projekte das Geld des Fördervereins investiert werden soll.

Werner Allendorf ist neuer Vorsitzender des „Fördervereins Haus der Begegnung“. Einstimmig entschieden sich die Mitglieder des Vereins, von denen die meisten auch zu den treuen Besuchern der Villa an der Schillerstraße gehören, für Allendorf. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der neue Vorsitzende an der entscheidenden Sitzung am Mittwochabend zwar nicht teilnehmen, ließ aber ausrichten: Er nehme die Wahl an. Damit folgt er auf Gerhard Schlupek, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Seit der Vereinsgründung vor zwölf Jahren hatte Schlupek im Vorstand mitgearbeitet. Vor den Neuwahlen hatte er auf unruhige Corona-Jahre zurückgeblickt, in denen erstmals auch keine Mitgliederversammlungen hatten stattfinden können.