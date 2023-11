Vereinsleben in Wermelskirchen SSV Dhünn – Förderverein entlastet den Hauptverein bei Energiekosten

Laura Block und Jana Markovic gehören zudem dem Festausschuss an, den der Hauptverein gegründet hat. Der Grund: In 2024 blickt der SSV Dhünn auf sein 75-jähriges Bestehen zurück. „Gefeiert wird das am 8. Juni mit einem ‚Jung-Fußballspiel‘ und einem ‚Legenden-Spiel‘. Abends gibt es dann Live-Musik“, kündigte Laura Block an.