Natur- und Umweltschutz in Wermelskirchen : Förderung für mehr grüne Dächer in der Stadt

Förderung für mehr grüne Dächer in der Stadt

Natur- und Umweltschutz in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das Landesumweltministerium Nordrhein-Westfalen hat der Stadt Wermelskirchen 30.000 Euro zur Weiterleitung bewilligt. Die Vorteile von Grün am Haus liegen auf der Hand: Die Pflanzen speichern Wasser, filtern Staub und Lärm und gleichen Temperaturunterschiede aus.

Gute Nachricht für alle, die ihre Dächer und Fassaden am Haus begrünen möchten: Es sind noch Mittel aus dem Fördertopf vorhanden. Die Vorteile von Grün am Haus liegen auf der Hand: Die Pflanzen speichern Wasser, filtern Staub und Lärm und gleichen Temperaturunterschiede aus. Zusätzlich sind sie Ersatzlebensraum für Tiere und Pflanzen in der Stadt. Ein kleines Stück Klimaschutz, mit dem Hauseigentümer einen Beitrag leisten können.