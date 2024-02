Klimaschutz in Wermelskirchen und Rhein-Berg Kreis fördert die Installation von Balkonsolaranlagen

Die Förderung – in pauschaler Höhe von 200 Euro – kann nicht nur für Anlagen verwendet werden, die künftig gekauft werden. Sie gilt rückwirkend ebenfalls für Anlagen, die bereits seit dem 1. April 2023 angeschafft wurden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass dafür keine andere Förderung des Kreises beansprucht wurde. Insgesamt stehen für die Förderung für die Jahre 2024 und 2025 je 250.000 Euro zur Verfügung. Bei einer pauschalen Förderung in Höhe von 200 Euro könnten so insgesamt 1250 Anlagen pro Jahr gefördert werden. Die endgültige Entscheidung über das neue Förderprogramm trifft der Kreistag in seiner Sitzung Mitte März.