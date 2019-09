Fachausschuss in Wermelskirchen diskutierte konträr : Förderantrag zum Dorfpark wird nächstes Jahr gestellt

Fachausschuss in Wermelskirchen diskutierte konträr

Versteckt hinterm Sendemast am Parkplatz des Friedhofes, liegt der Treffpunkt der Dorfjugend. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Der Antrag der CDU, den Dorfpark Dabringhausen und den neuen Jugendtreffpunkt mit Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm aufzuwerten, wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) konträr diskutiert.

Am Ende setzten sich aber CDU und WNKUWG durch, dass im nächsten Jahr ein Antrag auf Zuschüsse aus dem Landesprogramm gestellt werden sollte.

Die SPD bezeichnete den Vorstoß, den „Park aufzumotzen“, als übertrieben, es gebe wichtigere Themen. Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein unterstellte den Christdemokraten „wahlkampftaktische Absichten“. Im Umfeld gebe es so viel parkähnliches Grün, dass es reiche, den Dorfpark instandzuhalten. „Wir sollten das Geld lieber in den Jugendfreizeitpark investieren“, appellierte er. Auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Janosi meinte, dass es wichtigere Baustellen in Dhünn gebe und dass die Grünen nur einer Aufwertung des Jugendtreffs zustimmen würden.