Flüchtlingsinitiative : „Den Rechten nicht das Wort überlassen“

Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Helfer und Geflüchteten der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ ziehen eine erste Bilanz – und bedanken sich. Sie hätten in den vergangenen Jahren in Wermelskirchen sehr viel Offenheit und Unterstützung erfahren.

Als Ridwan Korngoro noch in Griechenland lebte, begegnete ihm Rassismus im Bus, auf der Straße, an jeder Ecke. Der 23-Jährige spricht nicht gerne darüber. „Griechenland war anders“, sagt er, „keiner hilft, das Leben dort ist eine Katastrophe.“ Wenn Ridwan Korngoro über Wermelskirchen spricht, dann leuchten seine Augen ein wenig. Er blickt manchmal lachend zu Edda Preyer, die neben ihm sitzt und einspringt, wenn er doch mal ein Wort nicht versteht. Seit fünf Jahren lebt er in Deutschland und er findet, es sei Zeit, Danke zu sagen: „Wermelskirchen ist keine große Stadt, aber die Menschen haben ein großes Herz.“ Inzwischen hat er einen Ausbildungsplatz gefunden, sein Deutsch ist flüssig, er fühlt sich Zuhause. „Danke“, sagt er. Und mehr wolle er auch gar nicht sagen. Damit sei alles gesagt.

Kurz vor Weihnachten wollen Helfer und Geflüchtete der Initiative Willkommen in Wermelskirchen „laut werden“ – wie Ridwan Korngoro. Sie haben sich an einen Tisch gesetzt und einen offenen Brief an die Wermelskirchener geschrieben – an Unternehmer und die Menschen auf Ämtern, vor allem aber an die vielen Bürger, die ihnen freundlich und hilfsbereit begegnen. „Nach den Aufmärschen der Rechtsradikalen in Chemnitz wollten wir einen Protestbrief schreiben, wir wollten laut werden und uns wehren“, sagt Annegret Hachenberg, die sich in der Initiative engagiert. Aber dann hätten sich Helfer und Geflüchtete umgesehen und festgestellt: In Wermelskirchen gebe es dafür gar keinen Adressaten. Ganz im Gegenteil: In Wermelskirchen funktioniere Integration. „Und dann wollten wir den Rechten nicht das Wort überlassen“, sagt Annegret Hachenberg. Deswegen dreht die Initiative den Spieß nun um, schaltet eine Anzeige, die mit privaten Geldern finanziert wurde. „Wir wollen die Politik auffordern, Asylpolitik so zu machen, wie wir hier zusammenleben“, sagt Cornelia Seng. Und das bedeute: Den Abschiebungswahn beenden und Menschen, die gut integriert seien, eine Chance geben. Und dann dankt sie den Wermelskirchenern, dass sie den „Populisten nicht auf den Leim gegangen“, sondern „bergisch-cool“ geblieben seien.

Info Neuer interaktiver Stadtplan Idee Die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ will Geflüchteten bei der Orientierung in der Stadt helfen und hat einen interaktiven Stadtplan entworfen: Auf dem Plakat sind die verschiedenen Veranstaltungsorte wi beispielsweise Waschcafé, Gemeindehaus, Pfarrzentrum oder Treffpunkt Hoffnung markiert. Wer mit seinem Handy den QR-Code scannt, erfährt, an welchem Ort zu welcher Zeit welche Veranstaltungen stattfinden. Der Plan soll an Bushaltestellen aufgehängt werden.



Das hat auch Zainab Hazza (43) aus Syrien erlebt. Die Bauingenieurin kam mit ihrer Familie vor drei Jahren nach Deutschland. „Das war ein Kulturschock“, sagt sie, „wir wussten nicht, was uns erwartet.“ Aber dann seien da plötzlich viele Menschen gewesen, die sie unterstützt hätten. „Ich habe ein Praktikum im Bauamt gemacht und danach bei hoch3“, sagt sie. Respekt und Zuneigung habe sie erfahren. „Und die Menschen haben mein Kopftuch akzeptiert“, sagt sie, „das war mir so wichtig.“ Naima Ouffal (31) aus Marokko kennt dieses Gefühl, endlich als Mensch angenommen zu sein. Wegen ihres syrischen Mannes sei sie in ihrer alten Heimat diskriminiert worden. „Hier habe ich etwas gefunden“, sagt sie, „es werden keine Unterschiede gemacht. Hier sind wir einfach Menschen.“