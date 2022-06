Elterneinsatz in Wermelskirchen : Fleißige Heinzelmännchen in Dhünn

Fleißige Heinzelmännchen in Dhünn

Elterneinsatz in Wermelskirchen

Dhünn Eltern streichen Klassenzimmer der Grundschule. Zu jedem Schuljahresende gibt es jetzt so eine Aktion. Viele Freiwillige waren zum Einsatz gekommen, auch Eltern zukünftiger i-Dötzchen.

Statt der ursprünglich eingeplanten zweieinhalb hat es nur eineinhalb Tage gedauert, dann war die Arbeit mit vereinten Kräften erledigt: Drei Klassenzimmer der Dhünntalgrundschule am Standort Dhünn strahlen in frisch gestrichenem Gelb.

Das wird Grundschüler, Eltern und Lehrer gleichermaßen freuen – vor allem die i-Dötzchen , die nach den Sommerschulferien das „Abenteuer Schule“ beginnen. „Meine Sorge, dass niemand zu der Renovierungsaktion kommt, hat sich in Luft aufgelöst“, zeigt sich Agathe Jäger vom Vorstand der Schulfördervereins des Dhünner Standorts zufrieden. Die 37-Jährige hatte die Aktion initiiert und organisiert – zeitweilig 20 Helferinnen und Helfer waren gekommen, um Kanten und Ecken abzukleben, Pinsel und Rollen zu schwingen, Mobiliar zu rücken und abzudecken.

„Es waren auch Leute zum Mitmachen dabei, die sich gar nicht im Vorfeld angemeldet hatten. Aber kein Problem: Die haben wir dann spontan mit Arbeit versorgt“, sagt Agathe Jäger mit einem Lachen: „Toll ist, dass sogar Eltern von den zukünftigen Erstklässlern, die erst im August auf die Schule kommen, mitgemacht haben.“ Agathe Jäger und ihre freiwilliges Helferteam haben sich viel vorgenommen, denn bei den drei frisch gestrichenen Klassenzimmern soll es nicht bleiben: „Immer am Schuljahresende wollen wir zukünftig so eine Aktion starten.“ Zwei weitere Klassenzimmer wären im kommenden Jahr an der Reihe und dann gäbe es ja auch noch Flure, den Kunstraum und andere.