TuS Wermelskirchen : Fit bleiben übers Internet beim TuS

Wermelskirchen Verein hat ein Online-Kursprogramm für alle fünf Werktage einer Woche aufgelegt.

Heidi Herbst sowie Tochter Joana strecken und dehnen sich, hüpfen, springen, rotieren und rufen die zu den Sport-Übungen gehörenden Anweisungen zum Nachahmen aus. Das machen sie an gewohnter Stelle in der kombinierten TuS-Sportstätte nebst Geschäftsstelle in der ehemaligen Filiale der Stadtsparkasse. Ungewöhnlich ist: Statt ihre Übungsleiter-Aufgaben vis à vis zu den Teilnehmern zu absolvieren, steht den beiden Sportlerinnen ein Laptop gegenüber. Auf dem Monitor sehen sich die Übungsleiterinnen selbst, Mikrofon und Kamera zeichnen das Geschehen auf. Live zugeschaltet: Kursusteilnehmer, die wegen der Corona-Pandemie die Übungen zu Hause machen – ebenfalls gegenüber von Handy, Tablet oder Computer. Was im ersten Anlauf lediglich ein Versuch war, bei dem sich bereits 25 Teilnehmer zuschalteten, legt der TuS Wermelskirchen ab sofort als komplettes, wochenübergreifendes Online-Kursprogramm auf – der Startschuss fällt am Montag, 27. April.