Start am 11. Mai Firmenlauf-Premiere mit 650 Läufern in Wermelskirchen

Insgesamt 650 Läufer von 23 ortsansässigen Firmen haben sich für den ersten Wermelskirchener Firmenlauf angemeldet, der am kommenden Donnerstag, 11. Mai, startet. Kurzentschlossene können sich jedoch noch am Veranstaltungstag von 16 bis 18 Uhr am Zeitmesszelt auf der Veranstaltungsfläche – dem Parkplatz an der Feuer- und Rettungswache Am Bahndamm –nachmelden, blickt die Stadtverwaltung aus. Die Startkosten betragen dann 35 Euro.