Am 23. Mai 2024 in Wermelskirchen Für die zweite Auflage des Firmenlaufs ist eine Anmeldung bereits möglich

Am Streckenverlauf wird sich nichts ändern: Vom Start führt die Laufstrecke erst eine Schleife durch Am Buchenhang und dann auf den Brückenweg herunter bis zur Jörgensgasse. Anschließend führt die Route am Markt entlang bis zum Quellenbad. Dort wartet eine kleine Erfrischung auf die Läufer bevor es durch das Hüpptal hoch zur Telegrafenstraße und zurück zum Start- und Zielbereich auf den Parkplatz Am Bahndamm geht.