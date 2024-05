Verkehr und Parken in Wermelskirchen Welche Parkplatz- und Straßensperrungen jetzt anstehen

▶ Der Firmenlauf startet am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr an der Veranstaltungsfläche Am Bahndamm. Für den Firmenlauf werden am Donnerstag, 23. Mai, zwischen 18 und 20.15 Uhr folgende Straßen gesperrt: Vorm Eickerberg (Hausnummer 1 bis 30), Am Buchenhang, Brückenweg (ab Parkplatz Rathaus bis Kreisverkehr Eich, wobei die Zufahrt zu den Parkplätzen geöffnet bleibt), Jörgensgasse (ab Kreisverkehr Eich bis Kreisverkehr Schillerstraße), Schillerstraße (Hausnummer 1 bis 37), Kölner Straße (Hausnummer 1 bis 30), Markt, Stockhauser Straße (ab Markt bis Einmündung Quellenweg), Quellenweg (von Stockhauser Straße bis Quellenbad), Berliner Straße (ab Taubengasse bis Markt), Carl-Leverkus-Straße und Telegrafenstraße.