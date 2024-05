Firmenlauf in Wermelskirchen „Interroll“-Team hat sportlich die Nase vorn

„Falsch geliefert, blöd gelaufen“. Mit diesem Motto sicherte sich die Firma Dönges den ersten Platz in der Wertung des besten Team-Slogans bei der zweiten Auflage des Firmenlaufs nach der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr. In diesem von einer Jury gewerteten Wettstreit ging der zweiten Platz an das Krankenhaus Wermelskirchen. Auf den T-Shirts stand mit einer Herzfrequenz-Kurve verziert zu lesen: „Ohne uns läuft gar nichts“. Der Bronze-Platz ging an die BGS-Starter.