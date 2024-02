Auszubildenden-Messe in Wermelskirchen Chrsitian Lindner wirbt für die „Connect“ bei sich „zuhause“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wirbt in einem Video-Clip für die Auszubildenden-Messe „Connect“, die am Samstag, 9. März, im und am Bürgerzentrum stattfindet. Als Veranstalter teilte der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) das Video über seine Internet-Social-Media-Kanäle.