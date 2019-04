Jahresversammlung in Dhünn : Finanzierung der Dhünner Kirmes unsicher

Vom Steiger aus hatten Besucher 2018 einen einmaligen Rund-um-Blick auf Dhünn. Foto: Demski

Dhünn Die Kosten sind zu hoch. Der VVV-Vorsitzende Frank Jäger ruft zu mehr Zusammenhalt im Dorf auf.

Ist die Kirmes im Dorf in Gefahr? Ganz so weit wollte Frank Jäger bei der Jahresversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn nicht gehen. Dennoch stellte der Vorsitzende vor 50 Gästen im Restaurant „Drei Linden“ fest: „Unser Verein gibt für die Kirmes zu viel Geld aus. Das können wir langfristig nicht weiter so finanzieren, wenn nicht Sponsoren zahlungskräftig einspringen.“ Grundsätzlich handele es sich um eine städtische Veranstaltung, bei der der VVV als Organisator auftrete – ähnlich wie das Komitée für das Dabringhausener Dorffest.

Stefan Görnert, Erster Beigeordneter der Stadt, signalisierte Hilfsbereitschaft: „Wir sollen schnell einen Gesprächstermin finden. Die städtische Kassenlage ist knapp. Aber wir können gemeinsam überlegen, wo die Stadt unterstützen oder mithelfen kann, um Kosten zu reduzieren.“

Im Rückblick auf die Kirmes 2018 erinnerte Frank Jäger an die große Hebebühne, von deren Plattform aus die Besucher einen einmaligen Rund-um-Blick auf Dhünn erleben konnten und die großen Anklang fand: „Leider war die Spendenbereitschaft der Besucher nicht allzu hoch, so dass wir hierbei auch über eine Wiederholung nachdenken müssen.“ Konkrete Zahlen lieferte der VVV-Geschäftsführer Axel Eversberg: Demnach verzeichnete der Verein 2018 knapp 10.200 Euro an Einnahmen (knapp ein Drittel aus Mitgliedsbeiträgen, mehr als zwei Drittel aus Spenden), denen 14.802 Euro an Ausgaben gegenüber standen. Dabei stellten die Kirmeskosten den größten Posten mit 7428 Euro dar. „Langfristig ist die Kirmes so nicht mehr machbar“, betonte auch Axel Eversberg. Zum Ende der vergangenen Jahres verfügte der VVV Dhünn über 7340 Euro und hat aktuell 220 Mitglieder.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Christian Döring einstimmig zum neuen Kassierer gewählt, er folgt auf Margit Kannegießer. Den übrigen Vorstand, der aus dem Vorsitzenden Frank Jäger, dem Geschäftsführer Axel Eversberg sowie den Beisitzern Rolf Felder, Friedhelm Weber, Peter Bärwald, Hermann Tebling, Hans-Otto Kotter und Bjarne Hörup besteht, bestätigte die Versammlung ebenfalls einmütig in ihren Ämtern.