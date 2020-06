Gute Nachricht für Kino-Fans in Wermelskirchen : Das „Film-Eck“ öffnet am 3. Juli die Türen

Klaus Schiffler hat noch einiges in seinem „Film-Eck“ zu tun, bis er am 3. Juli wieder die ersten Gäste empfangen darf. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Drei Monate musste das Kino in Wermelskirchen wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Jetzt können Film-Fans aufatmen: Inhaber Klaus Schiffler bereitet derzeit alles für die Wiedereröffnung des charmanten Kinos in der Innenstadt vor.

An Arbeit mangelt es Klaus und Christel Schiffler in den kommenden Tagen sicher nicht: Ihr charmantes, historisches Kino muss hergerichtet und geputzt werden für die Wiedereröffnung nach der Corona-Krise. Am Freitag, 3. Juli, geht der Kinobetrieb endlich wieder los. „Und zwar mit dem Film, mit dem wir am 13. März aufgehört haben“, verspricht Klaus Schiffler. „Das geheime Leben der Bäume“ will er unbedingt zeigen, „weil viele Besucher Karten reserviert hatten und dann durch den Lockdown nicht kommen konnten.“

Bis es soweit ist, „muss ich mir noch Gedanken um das Hygienekonzept machen“, sagt er und seufzt. „Im Eingangsbereich vor dem Tresen dürfen die Leute nicht zusammenstehen, also müssen wir sehen, wie wir die Besucher von der Kasse in den Saal bekommen. Und dann noch überlegen, wie sie zur Toilette gehen und zurück zu ihrem Platz kommen, ohne dass sie sich begegnen.“

Info Telefonische Karten-Vorbestellung Ticket-Hotline Unter Tel. 02196 6173 können Tickets für die Vorstellungen von Freitag bis Montag auf dem Anrufbeantworter vorbestellt werden – Reservierungen in der Reihenfolge der Anrufe. Kosten Der Eintritt für die 20-Uhr-Vorstellungen, die es bis auf weiteres nur geben wird, kostet von Freitag bis Sonntag fünf Euro, montags ist es mit vier Euro etwas günstiger.

Dagegen ist die Aufgabe, im altehrwürdigen Saal durchzusaugen, Staub zu wischen, den Getränkekühlschrank und das Schokoregal aufzufüllen, fast schon ein Klacks. Dass er und seine Frau das „Film-Eck“ durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder mit Leben füllen dürfen, sieht er gelassen. „Wir sind nicht so euphorisch, weil es ja durchaus sein kann, dass es auch wieder geschlossen wird, wenn die Infektionen steigen sollten“, sagt er.

Damit das nicht in ihrem Kino passiert, hält sich das Inhaber-Ehepaar genau an die Vorgaben der Landesregierung. 100 Gäste dürfen ab sofort wieder pro Vorstellung in den Kinosaal. Maskenpflicht gibt es nur auf dem Weg zum plüschigen Sitzplatz, zu den Waschräumen oder der Bar, die am Kopf des Saals auf durstige Gäste wartet. Die Barhocker davor hat Klaus Schiffler schon mit Tüchern abgehängt. Aber nicht als Staubschutz, sondern „damit sich da niemand hinsetzt. Das ist nicht erlaubt. Zusätzlich stellen wir auf dem Tresen noch Spuckschutze auf, damit die Besucher nur in der Mitte der Bar bestellen können.“

Außerdem gilt im Kino Meldepflicht. Film-Fans müssen Name, Anschrift und Telefonnummer angeben, um eventuelle Infektionsketten lückenlos nachvollziehen zu können. „Wir regeln das mit Meldezetteln und nicht mit Listen“, sagt Schiffler. „Damit nicht jeder sieht, wer noch im Kino ist.“ Die Zettel müssen an der Kasse abgegeben werden, erst dann gibt es die Tickets.

Als Pensionär konnte Schiffler, der das Kino mit seiner Frau Christel 1972 übernommen hat, dem Lockdown entspannter entgegensehen als viele seiner Kollegen. „Die Einnahmen waren in den drei Monaten bei null, aber wir hatten Glück, dass wir nicht davon leben müssen“, gibt er zu.

Von den heißen Temperaturen draußen sollten sich Kinogänger nicht von einem Besuch abschrecken lassen: „Wir haben ein altes Gebäude, und da ist es auch im Sommer ratsam, sich ein Jäckchen mitzubringen“, sagt Klaus Schiffler schmunzelnd, der als Kind im „Film-Eck“ Rad gefahren ist, wenn das Wetter schlecht war. Seine Tanten haben das Kino 1927 gegründet „und ich habe hier ausgeholfen, seit ich die erste lange Hose anhatte“, erzählt er lachend.

Heute ist Schiffler 82 Jahre alt – und denkt noch nicht ans Aufhören. „Kino hält jung“, behauptet er. „Ich habe hier immer was zu tun im Saal, ich genieße die Abwechslung, und außerdem erfahre ich viel von unseren Besuchern, die herkommen. Wir sind ein sehr persönliches Kino.“