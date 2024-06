Kino in Wermelsirchen Dokumentation über DDR-Punker von „Schleimkeim“

Über die Geschichte von „Schleimkeim“ und Dieter Ehrlich berichtet ein Dokumentarfilm namens „Schleimkeim – Otze und die DDR von unten“. In einem Kooperationsprojekt zeigen Schiffler-Events und der AJZ Bahndamm diesen Film am heutigen Mittwoch, 12. Juni, um 20 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) im „Film-Eck“ an der Telegrafenstraße. Der Eintritt kostet inklusive einem Bier neun Euro – im Anschluss an den Film bleibt die Kino-Bar geöffnet, kündigen die Organisatoren an.