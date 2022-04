Premiere im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Film bringt die Faszination der Dhünn auf die Leinwand

Wermelskirchen Die Dokumentation von Martin de Giorgi ist von einem Buch aus den 1930er-Jahren inspiriert. Die Vorführung des knapp einstündigen Streifens steht im Haus Eifgen an.

Zwei Jahre ist es her, dass Martin de Giorgi mit seiner Arbeit an der Filmdokumentation „Die Dhünn erzählt“ begann. Damals, im Frühjahr 2019, herrschte eine ausgeprägte Trockenperiode, die es ihm nicht gerade leichter gemacht habe, die winzige Quelle der Dhünn in der Nähe von Wipperfürth zu finden, erinnert sich Martin de Giorgi. Nun erlebt das knapp 60-minütige Werk mit den Untertitel „Ein Fluss erzählt seine Geschichte“ die Premierenvorführung am Freitag, 8. April, im Haus Eifgen. „Der Film schildert eine Wanderung entlang der Dhünn von der Quelle bis zur Mündung mit Einblicken in und Informationen über die Land- und Ortschaften links und rechts ihres Laufes“, fasst Martin de Giorgi im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen: „Er beschreibt und erzählt in Bildern, Musik und Texten sowie selbstverfassten Gedichten den Lauf und die Geschichte der Dhünn, zeigt Einblicke von beiden Seiten des Ufers und berichtet über Menschen, die an diesen Ufern lebten und leben.“ Die Dokumentation solle Interesse dafür wecken, selbst den Lauf der Dhünn und ihr Umfeld zu erkunden: „Es gibt so viel zu sehen und zu genießen“, sagt er.