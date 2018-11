Fichtensterben im Bergischen Land: Stürme und Schädlingsbefall setzen Nadelbäumen zu

Förster Raik Gröning steht hier in einem Waldgebiet, in dem bis vor wenigen Monaten viele Fichten wuchsen. Die gefällten Bäume müssen liegenbleiben. Foto: Anna Steinhaus

Wermelskirchen Es war kein gutes Jahr für die Waldbesitzer im Bergischen Land. Hektarweise fielen Bäume, hauptsächlich Fichten, Sturmschäden und Schädlingsbefall zu Opfer. Die Folgen werden wohl noch über Jahre zu spüren sein.

Vier Anrufe pro Tag erhält Raik Gröning, Revierförster in Kürten, von ratlosen Waldbesitzern. Förster Stefan Springer in Wermelskirchen berichtet Ähnliches. Das Thema: Mein Fichtenbestand ist von Borkenkäfern befallen. Was ist zu tun? Eigentlich müssten die befallenen Bäume dann so schnell wie möglich aus dem Wald geschafft werden, erzählt er, um die Verbreitung des Käferbefalls zu verhindern. Doch das geht in diesem Jahr nicht. Stürme und auch die Borkenkäfer-Verbreitung haben die Holzbestände bereits zu gut gefüllt. Es herrscht Absatzstau. Darum bleibt das Holz im Wald liegen. Der Preis für Fichtenholz ist rapide gesunken: Von vormals 92 Euro pro Festmeter Holz (ein Festmeter ist ein Kubikmeter des Stammes) im Januar fielen die Preise bis jetzt auf 45 bis 50 Euro. Ein wirtschaftlicher Großschaden für Waldbesitzer.