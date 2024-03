Feuerwehr in Wermelskirchen 602 Brandschutz-Einsätze, über 6500 für den Rettungsdienst

Einen Seitenhieb in Richtung Stadtverwaltung und Bürgermeisterin Marion Lück, die zu den Gästen auf der jährlichen Hauptversammlung im Bürgerzentrum gehörte, verkniff sich Torsten Raspe: „Der neue Aufenthaltsraum in der Feuerwache Am Bahndamm ist nahezu fertig. Was noch fehlt ist eine Küche. Das belastet, weil die hauptamtlichen Kräfte derzeit die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr nutzen.“ Statt einer Ausschreibung nach der anderen müsse endlich etwas passieren. Im Rahmen seiner Präsentation zeigte Raspe dabei das Foto eines zweiflammigen Spielzeugherds auf der Großleinwand, was für Lacher im Plenum sorgte.