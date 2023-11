Brandschutz in Wermelskirchen Erneut Feuerwehr-Einsatz am Rathaus

Einsatz für die Feuerwehr am Rathaus. Nicht nur am Sitz der Stadtverwaltung trainierten die Wermelskirchener Brandbekämpfer den Ernstfall mit der neuen Drehleiter für die Wache Am Bahndamm. Das 800.000 Euro teure Gefährt wird am Samstag, 25. November, erstmals offiziell in Dienst sein – die bisherige, sechs Jahre alte Drehleiter von der Feuerwache in der Stadtmitte wechselt in das neue Gerätehaus in Dabringhausen zum Löschzug Süd. Bereits Mitte Oktober hatte es einen Drehleiter-Einsatz am Rathaus gegeben, um zu prüfen, ob die vorgesehenen Rettungswege aus Fenstern mit der Leiter auch tatsächlich erreichbar sind.