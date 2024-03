Feuerwehr in Wermelskirchen Unfall in A1-Abfahrt fordert zwei leicht Verletzte

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Wermelskirchen: Um kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend, 6. März, wurden die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Wermelskirchen sowie rettungsdienstliche Kräfte aus Remscheid und Burscheid mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Person klemmt (VU – P klemmt)“ die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Leverkusen alarmiert. In der Abfahrt Burscheid hatte sich sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignet.