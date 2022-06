Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr Wermelskirchen : „Das Wichtigste ist die Frage nach dem Wo“

Wermelskirchen Die Feuerwache Wermelskirchen erhält einen neuen Brandschutzkoffer zur Aufklärung an Kindertagesstätten – auch Senioren haben Nachholbedarf.

„Wir statten seit 2016 insgesamt 396 Feuerwachen in den Kommunen in NRW mit neuen Koffern aus“, berichtet Tristan Krieger, Referent für Brandschutzerziehung beim Verband der Feuerwehren NRW. „Es gab diese Brandschutzkoffer bereits früher schon, aber die mussten natürlich nach und nach erneuert, also auf die heutigen Gegebenheiten angepasst werden und zeitgemäß sein.“ Rund 350 Euro kostet so ein Koffer in der Anschaffung. Und der enthält allerlei Nützliches: Unter anderem einen Rauchmelder und ein dazugehöriges Test-Spray. „Wie bei allen Elektrogeräten sollte man dabei auf Prüfzeichen wie das CE-Zeichen achten. Zudem sollten sie immer TÜV-geprüft sein“, so der Profi. Auch eine orangene Brandfluchthaube liegt im Koffer. „Damit werden Personen durch verrauchte Bereiche geführt“, erklärt Krieger. In Übungen der Brandschutzerziehung soll er vor allem helfen, Ängste abzubauen. „Damit niemand in Panik verfällt, wenn ihm ein Feuerwehrmann im Ernstfall so eine Haube überzieht.“