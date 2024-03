Informationsveranstaltung in Wermelskirchen Wie sich Brände im trauten Heim verhindern lassen

Wenn der Weg nach draußen frei ist, sollte man direkt das Haus verlassen. Fenster und Türen müssen geschlossen werden, wer in einem mehrstöckigen Haus wohnt, sollte außerdem immer die Treppe anstatt des Fahrstuhls benutzen. Erst wenn man an der frischen Luft und in Sicherheit ist, wird die 112 gewählt. Etwas anders sieht es aus, wenn der Fluchtweg versperrt ist – zum Beispiel, wenn sich die Flammen bereits im Treppenhaus ausgebreitet haben. In dem Fall sollte man sich so weit wie möglich von dem Feuer isolieren – zum Beispiel in einen anderen Raum gehen – und auch hier wieder die Türen schließen, damit sich der giftige Rauch nicht ausbreitet. Anschließend kann der Notruf gewählt werden.