Feuerwehr in Wermelskirchen Dabringhausener Brandbekämpfer laden zum Herbstfest

Mit Feuerlösch-Übungen für jeden, Fahrzeugausstellung, Rundfahrten mit einem Einsatzfahrzeug, Hüpfburg sowie Speis und Trank heißt es am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr „Feuerwehr zum Anfassen“ bei den Freiwilligen Brandbekämpfern aus Dabringhausen am Gerätehaus an der Altenberger Straße. Der Löschzug Dabringhausen der Freiwilligen Feuerwehr lädt zum jährlichen Herbstfest, das ab 19 Uhr mit Musik und Tanz in eine abendliche Party übergeht.