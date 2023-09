Freiwillige Feuerwehr in Wermelskirchen Das letzte Feuerwehr-Herbstfest an der Altenberger Straße

Also war zum Herbstfest zwischenzeitlich immer mal wieder am Höferhof ein Martinshorn zu hören, denn vom Gerätehaus ging es mit einem Feuerwehrfahrzeug bis zum „Interroll“-Parkplatz und zurück – diese Runden genossen vor allem die kleinen Besucher, auf die eine Fahrt in einem Löschfahrzeug stets eine magische Anziehungskraft ausübt. Vor und in dem Gerätehaus erwarteten die Besucher neben Speis und Trank eine Hüpfburg sowie „echte“ Feuerwehr-Arbeit. So konnte die Kinderschar unter den zahlreichen Besuchern lodernde Flammen per Feuerlöscher löschen. „Das ist eine Brand-Übungs-Anlage, die mit Gasbetrieb einen Papierkorb-Brand simuliert“, erklärte Feuerwehrmann Tim Balschek, dessen Kollegen Jens Benneker und Cedric Nouvertne die Anlage betreuten: „Solche Anlagen kommen zum Beispiel auch bei Brandschutz-Unterweisungen für Büros zum Einsatz. Hier haben wir zwar mit Wasser befüllte Feuerlöscher, aber die Handhabung ist den üblichen mit Schaum befüllten Geräten sehr ähnlich.“