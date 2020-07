Großeinsatz in Hilgen : Feuer zerstört Mehrgenerationenhaus

Großeinsatz in Hilgen

Ein Mehrgenerationen-Wohnhaus brennt in Hilgen. Das Haus wurde schwer beschädigt und ist nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Foto: Kollmann

Hilgen/Wermelskirchen Mit vier Löschzügen der Feuerwehr Burscheid und zwei Drehleitern wurde der Brand in einem Einfamilienhaus bekämpft. Verletzt wurde niemand, die Bewohner retteten sich rechtzeitig. Die Brandursache ist noch unklar.

(tei.-) Neun Stunden bekämpfte die Burscheider Feuerwehr mit vier Löschzügen ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Hilgen. Die Wermelskirchener Drehleiter wurde zusätzlich als Unterstützung gerufen, damit der Brand im Ober- und Dachgeschoss von zwei Seiten bekämpft werden konnte. Das Gebäude, das nicht mehr bewohnbar ist, wurde als Mehrgenerationen-Wohnhaus genutzt. Zwei der sechs Bewohner befanden sich beim Ausbruch des Brandes im Gebäude und retteten sich noch, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Löscharbeiten dauerten von 16 bis ein Uhr nachts. Verletzt wurde niemand, berichtet die Polizei. Obergeschoss und Dachgeschoss sind massiv beschädigt, weil die Flammen durchgeschlagen ist. Die Brandursache ist laut Polizei völlig unklar; das Gebäude wurde beschlagnahmt. Polizeisprecher Richard Barz: „Wenn sich der Brandherd abgekühlt hat, werden die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen.“ Foto: Kollmann