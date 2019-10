Großeinsatz für die Feuerwehr Wermelskirchen : Polizei beschlagnahmt Brandort

Die Feuerwehr löschte in der Nacht zu Donnerstag einen Schwelbrand in Eipringhausen. Foto: Feuerwehr.

Eipringhausen Ein überhitztes Abgasrohr im Kamin entfachte nachts einen Schwelbrand.

Von viel Glück für die Bewohner spricht Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Engelke: Ein Schwelbrand in einem alten bergischen Fachwerkhaus riss die sieben Bewohner gegen 0.30 Uhr am Donnerstag aus dem Schlaf. Die Leitstelle alarmierte fast alle Löschzüge, denn das Gebäude stand in einem dicht besiedelten Wohngebiet in Eipringhausen.