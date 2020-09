Großeinsatz für die Feuerwehr Wermelskirchen : Hundesportzentrum brennt komplett aus

Das Hundesportzentrum Bergisch-Land in Dabringhausen brennt am Dienstagmorgen komplett aus. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Die Feuerwehr rückt Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz zum Höferhof in Dabringhausen aus. Dort brennt das Hundesportzentrum komplett aus.

Zeugen wurden am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr durch explosionsartige Geräusche aufgeschreckt, als würde in Höferhof ein Feuerwerk abgefackelt. Dann stand das Hundesportzentrum Bergisch-Land in Flammen. Die Feuerwehr löste umgehend einen Großalarm aus und rückte mit voller Besetzung aus, um die 1000 Quadratmeter große Halle zu löschen.