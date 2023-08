Fotos Festumzug in Wermelskirchen strahlt in den Farben der Vielfalt

3500 Menschen beteiligten sich am Festumzug zum Stadtjubiläum in Wermelskirchen. Die meisten waren als Fußgruppen mit Bollerwagen unterwegs. Außerdem gehörten 18 Festwagen dazu. Der Festumzug aus Anlass des Stadtjubiläums „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ zeigte sich bunt und farbenprächtig. In dem dreistündigen Lindwurm durch die Innenstadt spiegelte sich die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens in Wermelskirchen. Aufwendige Kostüme, bunte Dekorationen und die symbolischen Farben des Regenbogens setzten am Wochenende der 427. Herbstkirmes Akzente.