Stadtjubiläum in Wermelskirchen Wie der Festumzug läuft und wo geparkt werden kann

Um die Parksituation in der gesperrten Innenstadt zu entlasten, haben einige Firmen und eine Kindertagesstätte der Stadt Wermelskirchen ihre Parkplätze für die Groß-Veranstaltung am Samstag, 26. August, während der Dauer des Umzugs als Ausweich-Parkplatz zur Verfügung gestellt: Kindertagesstätte „Biber-Bau“, Hilfringhauser Straße 65, Dönges, Dönges-Straße 1, Obi-Zentrale an der Albert-Einstein-Straße 7-9 (hier gibt es einen Zugang auf die Balkantrasse, um bei einem Spaziergang in die Innenstadt zu gelangen), Obi in Tente 129 (in Tente fährt regelmäßig ein Bus in die Wermelskirchener Innenstadt und auch zurück), Steinco an der Frohntaler Straße 30 (dieser Parkplatz ist von 8 bis 20 Uhr für den Festumzug am Samstag, 26. August, geöffnet), Ortlinghaus-Werke an der Kenkhauser Straße 125 (dieser Parkplatz ist für den Umzug von 11 bis 18 Uhr geöffnet).