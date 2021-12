Karneval in Dabringhausen : Festausschuss entscheidet erst im Januar über Rosenmontagszug

Dabringhausen Karnevalssitzungen sind verboten. Am Rosenmontag dürften Züge veranstaltet werden. Doch machen die Teilnehmer mit? Dieser Frage geht der Festausschuss nach, eher er eine Entscheidung trifft.

„Wir haben am Mittwochabend in eineinhalb Stunden kontrovers diskutiert“, sagte er. „Und wir haben es uns nicht einfach gemacht.“ Da gebe es die Position, den Leuten in dieser schweren Corona-Zeit ein wenig Freude mit einem jecken Karnevalsumzug zu bieten; andere sehen das kritisch angesichts der Infektionszahlen. Denn niemand wisse, was nach Weihnachten noch so alles passiere. „Wichtiger für eine Entscheidung ist aber: Was sagen die Zugteilnehmer? Das wissen wir überhaupt nicht.“ Deshalb werde der Festausschuss nun alle bisherigen Teilnehmer anschreiben und um ihre Meinung bitten. „Das wird für uns entscheidend sein“, sagte Eickhoff. Am 18. Januar 2022 wird der Festausschuss noch mal tagen und danach mitteilen, ob es einen Zug geben wird oder nicht.