Jecke Zick in Wermelskirchen Tollitätentreff ohne erkrankten Prinz Frank

Immerhin: Per Video-Anruf konnte er einen Teil der gut gelaunten Stimmung erhaschen und die besten Genesungswünsche, die dem Smartphone in der Hand des Adjudanten Daniel Fischer entgegen gerufen wurden, mit einem Lächeln im Gesicht annehmen: Beim Tollitätentreff in der Hofburg, dem Restaurant „Markt 57“, fehlte der oberste Jeck aus Wermelskirchens närrischstem Dorf, der Prinz im Dabringhausener Dreigestirn. Der Grund: Prinz Frank III. hatte sich einen grippalen Infekt eingefangen, Fieber und Schnupfen zwangen ihn zur Bettruhe. „Besser jetzt, als wenn der Prinz während der tollen Tage zwischen Altweiber und Feilchendienstag krank ist“, waren sich die Besucher des Tollitätentreffens, zu dem der Dabringhhausener Festausschuss als Organisator der Karnevalsveranstaltungen im liebelvoll Dawerkusen genannten Dorf eingeladen hatte.