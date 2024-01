Jecke Zick in Wermelskirchen Kartenvorverkauf für den Karneval beginnt

„Dawerkusen Alaaf you“. Unter diesem Motto steht die Karnevalssession 2023 / 2024 in Wermelskirchens närrischstem Dorf Dabringhausen. Dort startet der Festausschuss am kommenden Sonntag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr im Restaurant „Markt 57“ den Vorverkauf für die Indoor-Veranstaltungen in Dabringhausens „Gürzenich“, der Mehrzweckhalle: den Kinderkarneval am 4. Februar, die Weiberfastnachts-Party mit Live-Bands am 8. Februar und „Wir unter uns“ am 10. Februar.