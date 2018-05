Wermelskirchen : Festausschuss blickt auf eine erfolgreiche Session

Wermelskirchen Auch 2019 wird es in Dabringhausen eine Altweiber-Party geben. "Wir werden die Veranstaltung so weiter führen", sagte Peter Eickhoff bei der Mitgliederversammlung des Festausschusses. Der Vorsitzende des 58 Mitglieder starken Vereins, der 16 närrische Gruppen vertritt, erteilte Unkenrufen eine Absage, die gemeint hatten, eine Altweiber-Party sei nicht zukunftsfähig. Zuletzt hatte der Festausschuss die Altweiber-Veranstaltung selbst auf den Prüfstand gestellt, mit der Verpflichtung von Mallorca-Schlager-Sternchen Isi Glück einen Schritt in Richtung Strand-Party und weg vom Traditionskarneval gewagt.

Von Stephan Singer

Wie Kassiererin Andrea Rehbold bilanzierte, blieb der Altweiber-Abend ein Zuschuss-Geschäft: Mit 404 verkauften Eintrittskarten machte der Veranstalter aller Karnevalsevents im Dorf ein Minus von 1200 Euro. "Das ist besser als im Vorjahr, wir haben 100 Tickets mehr verkauft als 2017", sagte Andrea Rehbold. Naturgemäß musste der Festausschuss zum Rosenmontagszug 2000 Euro dazu zahlen - die Durchführung und Finanzierung des närrischen Lindwurms ist eine der hauptsächlichen Zwecke des Festausschusses. Mit 414 verkauften Eintrittskarten bei der Prinzenproklamation sowie ausverkauftem Haus beim Kinderkarneval und "Wir unter uns" erwirtschaftete der Festausschuss das Kapital, um handlungsfähig zu sein: Bei der Proklamation blieben 750 Euro, beim Kinderkarneval 1900 und bei "Wir unter uns" 9800 Euro "hängen". Die 27 Anwesenden entlasteten den Vorstand einstimmig.

"Besser laufen kann es immer, aber die vergangene Session war gut. Deshalb gibt es erstmals seit zwei Jahren wieder eine kleine Ausschüttung an die Gruppen und Vereine als Anerkennung für ihre Mühe", sagte Eickhoff.



Neu im Vorstand sind Wolfgang Schumacher (Schriftführer) und Simon Kempf (Organisation Kinderkarneval). Sie wurden einstimmig zu Nachfolgern von Annika Fischer und Andreas Posingies gewählt, die zum Ende der vergangenen Session ihren Rücktritt ankündigten. Ohne Gegenstimmen bestätigte die Versammlung den Vorstand: Peter Eickhoff (Vorsitzender), Denis Koeppen (zweiter Vorsitzender), Andrea Rehbold (Kassiererin), Elke Fröhlingsdorf (Leiterin Rosenmontagszug), Brigitte Kremer (Organisation Gastronomie) und Harry Tiede (Beisitzer).

Fischer und Posingies werden bei der Prinzenproklamation (17. November) verabschiedet. Am 7. Oktober findet das Herbstfest statt, bei dem das neue Dreigestirn vorgestellt wird. Der Kinderkarneval findet am 24. Februar 2019 statt, Altweiber am 28. Februar, "Wir unter uns" am 2. März und Rosenmontag am 4. März. "Einen Prinzen und eine Prinzessin haben wir. Einen Bauern suche ich noch", verriet Prinzenführer Harry Tiede.

(sng)