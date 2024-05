Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen Silber-Jubiläum für „Das Fest“

Info

Weitere Attraktion Zum Tag der offenen Tür lädt der Löschzug I – Stadt – am Sonntag, 12. Mai, ab 10 Uhr an die Feuerwache Am Bahndamm und sorgt so für eine weitere Attraktion in der Innenstadt am „Fest“-Termin.

Dabei zeigt ein Feuerwehr-Museum historische Fotos, Uniformen und Ausrüstungsgegenstände. Eine Hüpfburg sorgt für Kurzweil bei den kleinen Besuchern. Außerdem präsentieren die Feuerwehrleute Fettexplosionen und ihre Bekämpfung sowie Wasserwerfer. Zwischen 11 und 12 Uhr sowie 13 und 14 Uhr geht es im Korb der Drehleiter hoch hinaus.

„Für das leibliche Wohl sorgen wir natürlich auch“, kündigt der Löschzug I an.