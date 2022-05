Feuerwehr in Dabringhausen : Fertigstellung des Gerätehauses noch in diesem Jahr

In der neuen Wagenhalle in Dabringhausen finden zukünftig fünf große und zwei kleine Fahrzeuge Platz. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Richtfest für das neue Feuerwehr-Gerätehaus an der L101 in Dabringhausen. Der Zeitplan läuft glatt, der veranschlagte Kostenrahmen wird eingehalten.

Angesichts der „sehr, sehr langen To-Do-Liste“ in Sachen Feuerwehr und Brandschutzbedarfsplan sei der Baufortschritt bei dem neuen Gerätehaus in Dabringhausen ein Symbol des Vorankommens, rief Bürgermeisterin Marion Lück den Gästen beim Richtfest zuversichtlich zu: „Es geht voran.“ Das neue Gerätehaus wird zukünftig Platz für fünf große und zwei kleine Einsatzfahrzeuge bieten. Dazu gibt es Umkleiden und Sanitärräume für beide Geschlechter sowie einen Seminar- bzw. Schulungsraum.

Der erste Spatenstich für das mit 5,1 Millionen Euro veranschlagte Dabringhausener Großbauprojekt erfolgte im März 2021. Damals nicht wie das Richtfest bei sommerlichem Sonnenschein, sondern bei Regenwetter und Matsch an den Gummistiefeln, wie Marion Lück erinnerte. 35 Fachfirmen seien an dem Bau bis zur Fertigstellung beteiligt. Die soll noch in diesem Jahr sein, kündigte der Technische Beigeordnete Thomas Marner an: „Wir gehen von der Fertigstellung im vierten Quartal diesen Jahres aus – vorbehaltlich, dass es einigermaßen glatt weiter geht wie bisher.“ Marner dankte dem Hochbauamtsleiter seines Dezernates, Hartwig Schüngel, sowie dem städtischen Projektleiter, Dino Künster, für ihr Engagement: „Wir sind immer noch im beschlossenen und eingepreisten Kostenrahmen – wir werden am Jahresende eine Punktlandung gemacht haben.“