Ferienprogramm in Wermelskirchen „Ein guter Ort, um besser zu werden“

Silas springt mit einem beherzten Satz auf die Tribüne. Die gute Laune ist ihm ins Gesicht geschrieben. „Ich spiele seit vielen Jahren Handball“, erzählt der 14-Jährige. Dann rechnet er kurz: „Müssten jetzt zehn Jahre sein.“ Am Handballcamp in der Schwanenhalle darf er in diesem Jahr zum letzten Mal teilnehmen. „Ich werde morgen 15“, erzählt er. Das Angebot in den Osterferien wird ihm fehlen. Seit Jahren kommt er immer wieder zu dem besonderen Ferienangebot des WTV. „Inzwischen ist es richtig schön, auch den Kleineren schon zu zeigen, was möglich ist“, sagt er.