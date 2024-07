Ferien-Großprojekt in Wermelskirchen Die 16. Auflage der Kinderstadt ist gestartet

Bis Freitag, 19. Juli, erstreckt sich die 16. Auflage der zweiwöchigen Kinderstadt. In dieser Zeit erleben die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren das gemeinsame Leben in einer „Kommune“. Sie bilden einen Stadtrat, gehen in Werkstätten „zur Arbeit“, unternehmen Ausflüge, die sie in ihrem „Reisebüro“ buchen können oder sparen ihren „Lohn“ in Form von Kinderstadt-Talern bei der Kinderstadt-Sparkasse.