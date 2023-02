Sommerfreizeit in Wermelskirchen Keine Auslosung der Kinderstadt-Plätze nötig – jetzt anmelden

Bereits zum 15. Mal wird in diesem Jahr die beliebte Kinderstadt in Wermelskirchen stattfinden: Vom 26. Juni bis 7. Juli organisiert das Amt für Jugend, Bildung und Sport der Stadt das Großprojekt für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den ersten beiden Wochen der Sommerschulferien. Insgesamt 150 Kinder dann von 10 bis 16 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik betreut und experimentieren das alltägliche Leben in ihrer eigenen Stadt. Wie eine Kommune funktioniert, erleben die Kinder beispielsweise in verschiedenen Werkstätten und Projekten – einer Schreinerei oder auch in einer Bank oder einem Bistro, einem eigenen Kinderstadt-Stadtrat oder einem Künstler-Atelier. „Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr wird ebenfalls angeboten. Die Kinderstadt endet mit einem sommerlichen Abschlussfest am Samstag, 8. Juli, ab 15 Uhr“, kündigt Projektleiter Kolja Pfeiffer an.