Kinder- und Jugendarbeit in Wermelskirchen Volles Haus beim Ferienprogramm in Neuenflügel

Tom baut gerade eine Wasser-Rakete. Die Limoflasche hat er bereits mit Pappflügeln beklebt, jetzt fehlt nur noch sein Name. „Dann geht’s zur Abschussrampe“, erklärt er und deutet aus dem Fenster auf die Fahrradpumpe am Rande der Wiese. Er grinst. „Die fliegen echt hoch“, sagt er dann und macht sich auf den Weg, um die Flasche mit Wasser zu befüllen. An der Abschussrampe pumpt er dann geduldig mit dem Fuß Luft in die Flasche, bevor seine selbst gebaute Rakete hoch in die Luft schwebt. Die Augen des Jungen leuchten und einem seiner Kumpel entwischt ein „Boah“. Für Tom und seine Freunde ist es ein Festtag.