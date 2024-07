Ferienprogramm in Wermelskirchen Zehn Sportarten in einer Woche

Die übrige Zeit pendeln die jungen Sportler zwischen Eifgen, Tennisplätzen, Judo-Quartier am Bahnhof und Schuberthalle. Jeden Mittag werden Pasta oder Pizza zum gemeinsamen Mittagessen in die Sporthalle geliefert. In zwei Gruppen wechseln die jungen Sportler jeweils am Mittag zwischen den beiden Angeboten des Tages. Mehr als 40 Kinder waren bereits in der ersten Woche dabei – ab Montag startet die zweite Runde mit weiteren 40 Kindern. „Es gab wieder eine hohe Nachfrage“, sagt Torsten vom Stein vom Stadtsportverband, bei dem die Fäden für das Projekt zusammenlaufen.