Ferienaktionen in Wermelskirchen : Antäuschen – dann rechts vorbei

Wermelskirchen Der Wermelskirchener TV führte bereits im dritten Jahr ein Ferien-Handballcamp durch. Vor allem die Jüngsten haben nach den Corona-Jahren einiges aufzuholen.

„Es macht ihnen richtig Spaß. Sie überlegen schon, sich vielleicht im Verein anzumelden“, freut sich Trainingsleiter Rick Lembcke. Das Camp ist nahezu ausgebucht, der WTV spendiert für alle täglich ein warmes Mittagessen. Die Ferien-Handballcamps finden in Wermelskirchen jetzt im dritten Jahr statt, so Lembcke. Beim Herbstcamp werden die Teilnehmer in drei Gruppen gemäß Alter und Spielstärke unterteilt. „Man merkt, die sind hungrig, die wollen sich verbessern“, beobachtet Lembcke. Und das, obwohl das Camp, das die Kids fünf Stunden täglich über fünf Tage fordert, für die meisten sehr anstrengend ist.

„Nach Corona sind gerade bei den Jüngeren einfach Lücken. Da fehlen ein bis zwei Jahre wichtige Aufbauarbeit. Also ist es gut, da jetzt was nachzuholen“, sagt der 25-jährige Lembcke. Nachdem jeweils ein Tag der Campwoche im Zeichen von Angriffsspiel und Verteidigung stand, ging es am Donnerstag verstärkt um Körpertäuschungen. Am Freitag steht beim Abschlussturnier Spiel und Spaß im Vordergrund – mit gemischten Teams. Das klappt? „Ja“, sagt Rick Lembcke. „Viele Ältere sind teamorientiert und spielen freiwillig die Kleinen an. Deren Tore zählen außerdem dreifach.“